https://ria.ru/20250831/ucheniya-2038646557.html

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более двух тысяч военных

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более двух тысяч военных - РИА Новости, 31.08.2025

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более двух тысяч военных

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T13:00:00+03:00

2025-08-31T13:00:00+03:00

2025-08-31T13:11:00+03:00

в мире

белоруссия

витебск

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038646821_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_54f1317b7bd6e3268216b03b55aa1ad5.jpg

ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг - РИА Новости. В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений. В воскресенье в Витебске дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". "Всего задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Объединенный пресс-центр учений. В учениях принимают участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. "Среди них – воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ", - сообщил пресс-центр. Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" направлено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ. Помимо это проводятся специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", сообщил пресс-центр.

https://ria.ru/20250812/minsk-2034738410.html

белоруссия

витебск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония открытия учений в Белоруссии В Белоруссии дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия учений. Церемония проходит на площади Победы города Витебска и в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам". В учениях примут участие более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений. В них примут участие контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. 2025-08-31T13:00 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, витебск, одкб