В Кремле признательны Трампу за усилия по урегулированию на Украине
В Кремле признательны Трампу за усилия по урегулированию на Украине
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". По словам Пескова, это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа."Усилия которого (Трампа - ред.) по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, и мы признательны ему за эти усилия", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина.
