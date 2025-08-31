Рейтинг@Mail.ru
В Кремле признательны Трампу за усилия по урегулированию на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 31.08.2025 (обновлено: 14:13 31.08.2025)
В Кремле признательны Трампу за усилия по урегулированию на Украине
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". По словам Пескова, это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа."Усилия которого (Трампа - ред.) по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, и мы признательны ему за эти усилия", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина.
© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". По словам Пескова, это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа.
"Усилия которого (Трампа - ред.) по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, и мы признательны ему за эти усилия", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность
Вчера, 08:00
 
