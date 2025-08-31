https://ria.ru/20250831/tromboz-2038698428.html

"Нельзя откладывать". Кардиолог назвал симптомы опасного сгущения крови

Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в беседе с "Лентой.ру" перечислил симптомы смертельно опасного сгущения крови, способного привести к... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в беседе с "Лентой.ру" перечислил симптомы смертельно опасного сгущения крови, способного привести к тромбозу. Первыми признаками опасного сгущения крови врач назвал односторонний отек и боль в икре, которые могут указывать на образования тромбоза глубоких вен. А если одновременно с указанными проявлениями наблюдается посинение конечностей, то это недвусмысленное указание на критическое нарушение кровотока, подчеркнул Ефремкин.Об опасном сгущении крови может сигналить и внезапная одышка с болью в груди, добавил кардиолог. Он подчеркнул, что такой симптом может свидетельствовать, что тромб закупорил сосуды легких. "Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем", — уточнил кардиолог.Он подчеркнул, что в случае проявления указанных симптомов ни в коем случае нельзя откладывать обращение ко врачу, ведь тромб способен вызвать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях чревато летальным исходом.

