https://ria.ru/20250831/tromboz-2038698428.html
"Нельзя откладывать". Кардиолог назвал симптомы опасного сгущения крови
"Нельзя откладывать". Кардиолог назвал симптомы опасного сгущения крови - РИА Новости, 31.08.2025
"Нельзя откладывать". Кардиолог назвал симптомы опасного сгущения крови
Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в беседе с "Лентой.ру" перечислил симптомы смертельно опасного сгущения крови, способного привести к... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T19:27:00+03:00
2025-08-31T19:27:00+03:00
2025-08-31T20:01:00+03:00
рекомендации
тромбоз
здоровье - общество
симптомы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828499478_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ca8fdde973ac7e3763d7c9e59825ade8.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в беседе с "Лентой.ру" перечислил симптомы смертельно опасного сгущения крови, способного привести к тромбозу. Первыми признаками опасного сгущения крови врач назвал односторонний отек и боль в икре, которые могут указывать на образования тромбоза глубоких вен. А если одновременно с указанными проявлениями наблюдается посинение конечностей, то это недвусмысленное указание на критическое нарушение кровотока, подчеркнул Ефремкин.Об опасном сгущении крови может сигналить и внезапная одышка с болью в груди, добавил кардиолог. Он подчеркнул, что такой симптом может свидетельствовать, что тромб закупорил сосуды легких. "Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем", — уточнил кардиолог.Он подчеркнул, что в случае проявления указанных симптомов ни в коем случае нельзя откладывать обращение ко врачу, ведь тромб способен вызвать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях чревато летальным исходом.
https://ria.ru/20250830/vrach-2038445779.html
https://ria.ru/20250828/vrach-2037989706.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828499478_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7b77e0373de6933b15df3d056e94e09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рекомендации, тромбоз, здоровье - общество, симптомы
рекомендации, тромбоз, Здоровье - Общество, симптомы
"Нельзя откладывать". Кардиолог назвал симптомы опасного сгущения крови
Ефремкин: односторонний отек и боль в икре являются признаками тромбоза
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в беседе с "Лентой.ру"
перечислил симптомы смертельно опасного сгущения крови, способного привести к тромбозу.
Первыми признаками опасного сгущения крови врач назвал односторонний отек и боль в икре, которые могут указывать на образования тромбоза глубоких вен. А если одновременно с указанными проявлениями наблюдается посинение конечностей, то это недвусмысленное указание на критическое нарушение кровотока, подчеркнул Ефремкин.
Об опасном сгущении крови может сигналить и внезапная одышка с болью в груди, добавил кардиолог. Он подчеркнул, что такой симптом может свидетельствовать, что тромб закупорил сосуды легких.
"Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем", — уточнил кардиолог.
Он подчеркнул, что в случае проявления указанных симптомов ни в коем случае нельзя откладывать обращение ко врачу, ведь тромб способен вызвать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях чревато летальным исходом.