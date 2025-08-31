https://ria.ru/20250831/transport-2038694716.html

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 31.08.2025

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T18:59:00+03:00

2025-08-31T18:59:00+03:00

2025-08-31T18:59:00+03:00

севастополь

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460544_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a6106a66b9f149963e3f3ea28a84a031.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, общество