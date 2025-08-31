https://ria.ru/20250831/transport-2038694716.html
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
31.08.2025

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
