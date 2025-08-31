Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снизил роль совета национальной безопасности и полагается лишь на небольшое количество высокопоставленных советников, сообщает издание Wall Street Journal.
"Он (Трамп - ред.) снизил роль сотрудников совета национальной безопасности, на которых другие президенты опирались для надзора за разработкой различных политических вариантов, обеспечивая то, что президентские решения проводились и координировались в соответствии с зарубежными правительствами", - говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас совет нацбезопасности насчитывает менее 150 человек, в то время как при экс-президенте Джо Байдене в него входило около 400. Кроме того, Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолца и передал его полномочия госсекретарю Марко Рубио. В результате таких шагов Трамп теперь полагается "на горстку высокопоставленных советников".
"Это подход "сверху-вниз". Может быть, предыдущие администрации хотели всем все рассказывать, чтобы они чувствовали себя хорошо, но нас по-настоящему не заботит, не задеты ли ваши чувства", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.