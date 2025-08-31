Рейтинг@Mail.ru
Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025
07:22 31.08.2025
Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
марко рубио
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снизил роль совета национальной безопасности и полагается лишь на небольшое количество высокопоставленных советников, сообщает издание Wall Street Journal. "Он (Трамп - ред.) снизил роль сотрудников совета национальной безопасности, на которых другие президенты опирались для надзора за разработкой различных политических вариантов, обеспечивая то, что президентские решения проводились и координировались в соответствии с зарубежными правительствами", - говорится в публикации. Отмечается, что сейчас совет нацбезопасности насчитывает менее 150 человек, в то время как при экс-президенте Джо Байдене в него входило около 400. Кроме того, Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолца и передал его полномочия госсекретарю Марко Рубио. В результате таких шагов Трамп теперь полагается "на горстку высокопоставленных советников". "Это подход "сверху-вниз". Может быть, предыдущие администрации хотели всем все рассказывать, чтобы они чувствовали себя хорошо, но нас по-настоящему не заботит, не задеты ли ваши чувства", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
сша
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Марко Рубио
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снизил роль совета национальной безопасности и полагается лишь на небольшое количество высокопоставленных советников, сообщает издание Wall Street Journal.
"Он (Трамп - ред.) снизил роль сотрудников совета национальной безопасности, на которых другие президенты опирались для надзора за разработкой различных политических вариантов, обеспечивая то, что президентские решения проводились и координировались в соответствии с зарубежными правительствами", - говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас совет нацбезопасности насчитывает менее 150 человек, в то время как при экс-президенте Джо Байдене в него входило около 400. Кроме того, Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолца и передал его полномочия госсекретарю Марко Рубио. В результате таких шагов Трамп теперь полагается "на горстку высокопоставленных советников".
"Это подход "сверху-вниз". Может быть, предыдущие администрации хотели всем все рассказывать, чтобы они чувствовали себя хорошо, но нас по-настоящему не заботит, не задеты ли ваши чувства", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМарко Рубио
 
 
