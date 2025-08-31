https://ria.ru/20250831/tramp-2038615434.html

Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ

Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025

Трамп снизил роль совета нацбезопасности, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп снизил роль совета национальной безопасности и полагается лишь на небольшое количество высокопоставленных советников, сообщает... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T07:22:00+03:00

2025-08-31T07:22:00+03:00

2025-08-31T07:22:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снизил роль совета национальной безопасности и полагается лишь на небольшое количество высокопоставленных советников, сообщает издание Wall Street Journal. "Он (Трамп - ред.) снизил роль сотрудников совета национальной безопасности, на которых другие президенты опирались для надзора за разработкой различных политических вариантов, обеспечивая то, что президентские решения проводились и координировались в соответствии с зарубежными правительствами", - говорится в публикации. Отмечается, что сейчас совет нацбезопасности насчитывает менее 150 человек, в то время как при экс-президенте Джо Байдене в него входило около 400. Кроме того, Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолца и передал его полномочия госсекретарю Марко Рубио. В результате таких шагов Трамп теперь полагается "на горстку высокопоставленных советников". "Это подход "сверху-вниз". Может быть, предыдущие администрации хотели всем все рассказывать, чтобы они чувствовали себя хорошо, но нас по-настоящему не заботит, не задеты ли ваши чувства", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

https://ria.ru/20250831/tramp-2038596744.html

https://ria.ru/20250831/tramp-2038596744.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, марко рубио