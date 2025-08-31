Рейтинг@Mail.ru
01:46 31.08.2025
Трамп пообещал прийти в Чикаго с мерами федерального контроля
в мире
чикаго
иллинойс
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал прийти в Чикаго с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. "Шесть человек были убиты, 24 подстрелили в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем", - написал Трамп. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил в частности мэр крупнейшего в Иллинойсе города Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятней всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
чикаго
иллинойс
сша
в мире, чикаго, иллинойс, сша, дональд трамп
В мире, Чикаго, Иллинойс, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал прийти в Чикаго с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
"Шесть человек были убиты, 24 подстрелили в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем", - написал Трамп.
Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил в частности мэр крупнейшего в Иллинойсе города Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятней всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мэр Чикаго выступил против отправки нацгвардии в город
12 августа, 14:03
 
