Трамп допустил аресты причастных к созданию теории о российском следе - РИА Новости, 31.08.2025
00:28 31.08.2025
Трамп допустил аресты причастных к созданию теории о российском следе
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе".
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе". "Я не знаю, будут ли (аресты - ред.), но должны быть. Что они (причастные к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе" - ред.) сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны", - сказал Трамп. Американский лидер добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы не обеспокоил. Ранее Трамп заявлял, что действия демократов, продвигавших теорию о якобы его связи с Россией, подходят под определение государственной измены. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
2025
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе".
"Я не знаю, будут ли (аресты - ред.), но должны быть. Что они (причастные к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе" - ред.) сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны", - сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы не обеспокоил.
Ранее Трамп заявлял, что действия демократов, продвигавших теорию о якобы его связи с Россией, подходят под определение государственной измены.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
