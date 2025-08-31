https://ria.ru/20250831/tramp-2038596744.html

Трамп допустил аресты причастных к созданию теории о российском следе

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе".

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе". "Я не знаю, будут ли (аресты - ред.), но должны быть. Что они (причастные к созданию и распространению опровергнутой теории о "российском следе" - ред.) сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны", - сказал Трамп. Американский лидер добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы не обеспокоил. Ранее Трамп заявлял, что действия демократов, продвигавших теорию о якобы его связи с Россией, подходят под определение государственной измены. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.

