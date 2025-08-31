https://ria.ru/20250831/svo-2038716516.html
"Терпение закончилось". На Западе удивились темпам наступления России
"Терпение закончилось". На Западе удивились темпам наступления России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска значительно ускорили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине, сообщается в публикации издания Steigan."На сегодняшний день бои ведутся на подступах к Константиновке и уже в черте Красноармейска. Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году. В обоих случаях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих бойцов, чтобы не допустить их изоляции в городской застройке", - говорится в статье.Вместе с тем отмечается, что если Россия сохранит темпы продвижения, которые она демонстрирует в последние полгода, то "следующим должен пасть Красноармейск". При этом в статье приводятся слова офицера 155-й украинской механизированной бригады: "Фронт все еще нестабилен... Он перемещается туда, где русские распределяют больше всего ресурсов, и теперь это место — Красноармейск".Также издание приводит мнение бывшего британского дипломата Аластера Крука, который, отметив, что "терпение России закончилось", предсказал, что в ближайшее время российские войска могут взвинтить темп наступления еще сильнее, чтобы приблизить завершение конфликта.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Камышеваха весь юг Донецкой Народной Республики оказался под контролем российских войск. Также подразделения ВС России, по его данным, в настоящий момент ведут бои уже в высотках Красноармейска и активно продвигаются в направлении Константиновки, до которой им осталось лишь несколько километров.
