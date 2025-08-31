https://ria.ru/20250831/svo-2038716516.html

"Терпение закончилось". На Западе удивились темпам наступления России

"Терпение закончилось". На Западе удивились темпам наступления России - РИА Новости, 31.08.2025

"Терпение закончилось". На Западе удивились темпам наступления России

Российские войска значительно ускорили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине, сообщается в публикации издания Steigan. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:07:00+03:00

2025-08-31T23:07:00+03:00

2025-08-31T23:14:00+03:00

сво

армия россии

наступление

красноармейск

константиновка

денис пушилин

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска значительно ускорили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине, сообщается в публикации издания Steigan."На сегодняшний день бои ведутся на подступах к Константиновке и уже в черте Красноармейска. Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году. В обоих случаях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих бойцов, чтобы не допустить их изоляции в городской застройке", - говорится в статье.Вместе с тем отмечается, что если Россия сохранит темпы продвижения, которые она демонстрирует в последние полгода, то "следующим должен пасть Красноармейск". При этом в статье приводятся слова офицера 155-й украинской механизированной бригады: "Фронт все еще нестабилен... Он перемещается туда, где русские распределяют больше всего ресурсов, и теперь это место — Красноармейск".Также издание приводит мнение бывшего британского дипломата Аластера Крука, который, отметив, что "терпение России закончилось", предсказал, что в ближайшее время российские войска могут взвинтить темп наступления еще сильнее, чтобы приблизить завершение конфликта.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Камышеваха весь юг Донецкой Народной Республики оказался под контролем российских войск. Также подразделения ВС России, по его данным, в настоящий момент ведут бои уже в высотках Красноармейска и активно продвигаются в направлении Константиновки, до которой им осталось лишь несколько километров.

https://ria.ru/20250831/pushilin-2038710274.html

https://ria.ru/20250831/pushilin-2038703497.html

красноармейск

константиновка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, армия россии, наступление, красноармейск, константиновка, денис пушилин, украина, россия, александр сырский, в мире