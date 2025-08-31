https://ria.ru/20250831/svo-2038692508.html
Боец рассказал подробности освобождения Камышевахи
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ на мотоциклах и электромотоциклах взяли в полуокружение населенный пункт Камышеваха на южно-донецком участке фронта в ДНР перед его освобождением, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда". "Населенный пункт Камышеваха брали в полуокружность, заходили с лесополос. Наши (штурмовые группы ВС России - ред.) зашли на мотоциклах, в основном это электромотоциклы - за счет своей скорости и мобильности - и изредка бензиновые мотоциклы для прорыва. Заходили к лесополосам на мотоциклах, обходили населенный пункт несколькими штурмовыми группами, брали его в полуокружность… Заходя (в Камышеваху - ред.), мы брали улицы одну за другой", – сказал боец. Он добавил, что гарнизон ВСУ в Камышевахе оказывал сильное сопротивление, украинские боевики пытались дать отпор, в основном с помощью БПЛА, сбрасывая зажигательные и разрывные снаряды. В субботу Минобороны РФ объявило об освобождении бойцами группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
