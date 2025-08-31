Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал подробности освобождения Камышевахи
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 31.08.2025
Боец рассказал подробности освобождения Камышевахи
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ на мотоциклах и электромотоциклах взяли в полуокружение населенный пункт Камышеваха на южно-донецком участке фронта в ДНР перед его освобождением, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда". "Населенный пункт Камышеваха брали в полуокружность, заходили с лесополос. Наши (штурмовые группы ВС России - ред.) зашли на мотоциклах, в основном это электромотоциклы - за счет своей скорости и мобильности - и изредка бензиновые мотоциклы для прорыва. Заходили к лесополосам на мотоциклах, обходили населенный пункт несколькими штурмовыми группами, брали его в полуокружность… Заходя (в Камышеваху - ред.), мы брали улицы одну за другой", – сказал боец. Он добавил, что гарнизон ВСУ в Камышевахе оказывал сильное сопротивление, украинские боевики пытались дать отпор, в основном с помощью БПЛА, сбрасывая зажигательные и разрывные снаряды. В субботу Минобороны РФ объявило об освобождении бойцами группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
Боец ВС России об использовании мотоциклов при освобождении Камышевахи
Бойцы ВС России на мотоциклах и электромотоциклах взяли в полуокружение населенный пункт Камышеваха на южно-донецком участке фронта в ДНР перед его освобождением. Об этом рассказал РИА Новости боец 57-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда".
Боец рассказал подробности освобождения Камышевахи

ВС России на мотоциклах взяли в полуокружение Камышеваху перед освобождением

ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ на мотоциклах и электромотоциклах взяли в полуокружение населенный пункт Камышеваха на южно-донецком участке фронта в ДНР перед его освобождением, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда".
"Населенный пункт Камышеваха брали в полуокружность, заходили с лесополос. Наши (штурмовые группы ВС России - ред.) зашли на мотоциклах, в основном это электромотоциклы - за счет своей скорости и мобильности - и изредка бензиновые мотоциклы для прорыва. Заходили к лесополосам на мотоциклах, обходили населенный пункт несколькими штурмовыми группами, брали его в полуокружность… Заходя (в Камышеваху - ред.), мы брали улицы одну за другой", – сказал боец.
Он добавил, что гарнизон ВСУ в Камышевахе оказывал сильное сопротивление, украинские боевики пытались дать отпор, в основном с помощью БПЛА, сбрасывая зажигательные и разрывные снаряды.
В субботу Минобороны РФ объявило об освобождении бойцами группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
