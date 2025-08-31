В Нижегородской области пять человек отравились суррогатным алкоголем

https://ria.ru/20250831/surrogat-2038650609.html

В Нижегородской области пять человек скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции, сообщает СУ СК... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Нижегородской области пять человек скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции, сообщает СУ СК России по региону."В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту отравления пятерых жителей города Балахна суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в публикации Telegram-канала СУ СК России.По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа текущего года в медицинское учреждение Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти их не удалось, еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева в Балахне.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Кроме того, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

