Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене, следует из карточки дела. РИА Новости, 31.08.2025
москва
россия
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене, следует из карточки дела. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., говорится в карточке дела. Ему вменяется статья 275 УК РФ - госизмена или шпионаж, то есть выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
