Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

09:45 31.08.2025
москва
россия
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене, следует из карточки дела. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., говорится в карточке дела. Ему вменяется статья 275 УК РФ - госизмена или шпионаж, то есть выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
москва
россия
москва, россия
Москва, Россия
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене, следует из карточки дела.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., говорится в карточке дела.
Ему вменяется статья 275 УК РФ - госизмена или шпионаж, то есть выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.
Санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
МоскваРоссия
 
 
