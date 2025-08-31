Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/sud-2038612965.html
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов - РИА Новости, 31.08.2025
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов
Бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, осужденный вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не мог... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T06:20:00+03:00
2025-08-31T06:20:00+03:00
россия
москва
майкл калви
максим владимиров (baring vostok)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/26/1550932632_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a4f0e8d8c9fe35f766556938a8fabd18.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, осужденный вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не мог досрочно снять судимость из-за штрафов за вождение мотоцикла, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Владимиров, как и Калви, получил условный срок. Он подал в суд заявление об отмене условного осуждения и снятии судимости. Сначала суд даже удовлетворил его, но это решение отменила апелляция. В итоге суд принял сторону ФСИН, представитель которой настаивал, что поведение осужденного требует контроля. В документах перечислены доводы ФСИН - нет данных, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, он не признал вину и не высказал раскаяния. "Поведение Владимирова небезупречно, последний во время испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Штрафы оплачены, что говорит об их обоснованности и признании... Владимиров не только не исправился, но и сознательно игнорирует нормы права, умышленно продолжает нарушать закон, у него снижено правосознание", - сказано в документах. Отмечается, что что только за 2024 год ему назначили 6 штрафов. Защита настаивала, что мотоцикл, на котором совершались нарушения, Владимиров продал, но не перерегистрировал. Суд указал, что в таком случае осужденный, который знал о запрете совершать правонарушения, должен был оспорить штрафы. В итоге суд отклонил заявление, оно вступило в законную силу. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
https://ria.ru/20250319/delpal-2005994723.html
https://ria.ru/20250829/sudimost-2038231421.html
https://ria.ru/20240520/kalvi-1947299060.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/26/1550932632_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8b4a1b1f684ac441f6ff303e1b3ab1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Майкл Калви, Максим Владимиров (Baring Vostok), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов

Фигурант дела Калви Владимиров не смог снять судимость из-за штрафов за вождение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в Басманном суде
Генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, осужденный вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не мог досрочно снять судимость из-за штрафов за вождение мотоцикла, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Владимиров, как и Калви, получил условный срок. Он подал в суд заявление об отмене условного осуждения и снятии судимости. Сначала суд даже удовлетворил его, но это решение отменила апелляция.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный
19 марта, 15:39
В итоге суд принял сторону ФСИН, представитель которой настаивал, что поведение осужденного требует контроля. В документах перечислены доводы ФСИН - нет данных, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, он не признал вину и не высказал раскаяния.
"Поведение Владимирова небезупречно, последний во время испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Штрафы оплачены, что говорит об их обоснованности и признании... Владимиров не только не исправился, но и сознательно игнорирует нормы права, умышленно продолжает нарушать закон, у него снижено правосознание", - сказано в документах.
Отмечается, что что только за 2024 год ему назначили 6 штрафов.
Защита настаивала, что мотоцикл, на котором совершались нарушения, Владимиров продал, но не перерегистрировал. Суд указал, что в таком случае осужденный, который знал о запрете совершать правонарушения, должен был оспорить штрафы. В итоге суд отклонил заявление, оно вступило в законную силу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok
29 августа, 05:56
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Судимость американского инвестора Калви истекла, заявил адвокат
20 мая 2024, 22:12
 
РоссияМоскваМайкл КалвиМаксим Владимиров (Baring Vostok)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала