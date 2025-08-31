https://ria.ru/20250831/strelba-2038714168.html

Стрельба произошла во Львове, где накануне ликвидировали бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стрельба произошла во Львове, где накануне ликвидировали бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, на месте работает полиция, сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на силовиков. "Во Львове вечером в воскресенье, 31 августа, раздалась стрельба на улице Владимира Великого. На месте работает полиция, прибыло большое количество карет скорой помощи", - пишет издание. Депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич со ссылкой на очевидцев сообщил, что двое мужчин бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил. "Затем подбежал к McDonalds и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей", - написал он в своем Telegram-канале. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

