Во Львове произошла стрельба, сообщили СМИ
Стрельба произошла во Львове, где накануне убили экс-главу СНБО Парубия
© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стрельба произошла во Львове, где накануне ликвидировали бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, на месте работает полиция, сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на силовиков.
"Во Львове вечером в воскресенье, 31 августа, раздалась стрельба на улице Владимира Великого. На месте работает полиция, прибыло большое количество карет скорой помощи", - пишет издание.
Депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич со ссылкой на очевидцев сообщил, что двое мужчин бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил.
"Затем подбежал к McDonalds и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.