https://ria.ru/20250831/stipendiya-2038604092.html

Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента - РИА Новости, 31.08.2025

Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T03:10:00+03:00

2025-08-31T03:10:00+03:00

2025-08-31T03:18:00+03:00

общество

россия

стипендия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки."В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — говорится в заявлении.Конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре."Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки. Кроме того, в 2025/2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.

https://ria.ru/20250814/studenty-2035401330.html

https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030541698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, стипендия