Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
31.08.2025
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки."В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, &lt;...&gt; которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — говорится в заявлении.Конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре."Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки. Кроме того, в 2025/2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

Студенты начнут получать новую стипендию президента размером 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — говорится в заявлении.
Конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре.
"Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
