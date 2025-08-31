США рассматривают выдачу цифровых токенов жителям сектора Газа, пишет WP

Рейтинг@Mail.ru
17:24 31.08.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
палестина
сектор газа
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти США рассматривают план послевоенного восстановления и развития сектора Газа, рассчитанный на 10 лет, включающий выдачу местным жителям цифровых токенов и наличных денег за переезд в другое место на время перестройки анклава, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просмотренный проект развития региона. По данным издания, план для анклава, обсуждаемый администрацией США, предусматривает взятие его под опеку Вашингтона как минимум на 10 лет, пока он не превратится в "блестящий туристический курорт" и высокотехнологичный центр. Проект предусматривает как минимум временное переселение всего населения, либо путём добровольного отъезда в другую страну, либо в ограниченные, охраняемые зоны внутри анклава на время восстановления. "Трастовый фонд предложит владельцам земли цифровой токен в обмен на право перестройки своей собственности, который можно будет использовать для финансирования новой жизни в другом месте или в конечном итоге обменять на квартиру в одном из шести-восьми новых умных городов с искусственным интеллектом, которые будут построены в Газе", - пишет издание. Кроме того каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5 тысяч долларов наличными и предоставлены субсидии на покрытие четырёх лет аренды в другом месте, а также на годовое питание. Отмечается, что описанный "Траст восстановления Газы, экономического ускорения и трансформации" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) будет финансироваться за счет государственных и частных инвестиций в так называемые "мегапроекты" - от заводов по производству электромобилей и центров обработки данных до пляжных курортов и многоквартирных домов. Отмечается, что участие в фонде должно принести многократную прибыль инвесторам.
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти США рассматривают план послевоенного восстановления и развития сектора Газа, рассчитанный на 10 лет, включающий выдачу местным жителям цифровых токенов и наличных денег за переезд в другое место на время перестройки анклава, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просмотренный проект развития региона.
По данным издания, план для анклава, обсуждаемый администрацией США, предусматривает взятие его под опеку Вашингтона как минимум на 10 лет, пока он не превратится в "блестящий туристический курорт" и высокотехнологичный центр. Проект предусматривает как минимум временное переселение всего населения, либо путём добровольного отъезда в другую страну, либо в ограниченные, охраняемые зоны внутри анклава на время восстановления.
"Трастовый фонд предложит владельцам земли цифровой токен в обмен на право перестройки своей собственности, который можно будет использовать для финансирования новой жизни в другом месте или в конечном итоге обменять на квартиру в одном из шести-восьми новых умных городов с искусственным интеллектом, которые будут построены в Газе", - пишет издание.
Кроме того каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5 тысяч долларов наличными и предоставлены субсидии на покрытие четырёх лет аренды в другом месте, а также на годовое питание.
Отмечается, что описанный "Траст восстановления Газы, экономического ускорения и трансформации" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) будет финансироваться за счет государственных и частных инвестиций в так называемые "мегапроекты" - от заводов по производству электромобилей и центров обработки данных до пляжных курортов и многоквартирных домов. Отмечается, что участие в фонде должно принести многократную прибыль инвесторам.
