31.08.2025
09:53 31.08.2025
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность баллотироваться на пост президента США, но пока не готов дать однозначный ответ на этот вопрос. "Я не говорю нет, но я также не говорю да", - заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента. Как уточняет издание, Трамп-младший заявил, что не исключает такую возможность, но в то же время ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.
© AP Photo / Richard Drew
© AP Photo / Richard Drew
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность баллотироваться на пост президента США, но пока не готов дать однозначный ответ на этот вопрос.
"Я не говорю нет, но я также не говорю да", - заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента.
Как уточняет издание, Трамп-младший заявил, что не исключает такую возможность, но в то же время ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена
14 августа, 17:52
 
