https://ria.ru/20250831/ssha-2038629036.html

Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США

Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 31.08.2025

Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США

Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T09:53:00+03:00

2025-08-31T09:53:00+03:00

2025-08-31T09:53:00+03:00

в мире

эрик трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_3c56ebde17659af9cb662283c5b46e65.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность баллотироваться на пост президента США, но пока не готов дать однозначный ответ на этот вопрос. "Я не говорю нет, но я также не говорю да", - заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента. Как уточняет издание, Трамп-младший заявил, что не исключает такую возможность, но в то же время ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035346626.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эрик трамп, сша