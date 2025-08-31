https://ria.ru/20250831/ssha-2038629036.html
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 31.08.2025
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США
Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:53:00+03:00
2025-08-31T09:53:00+03:00
2025-08-31T09:53:00+03:00
в мире
эрик трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_3c56ebde17659af9cb662283c5b46e65.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сын американского президента Эрик Трамп, который в данный момент управляет криптовалютной компанией, заявил, что не исключает в будущем возможность баллотироваться на пост президента США, но пока не готов дать однозначный ответ на этот вопрос. "Я не говорю нет, но я также не говорю да", - заявил Трамп-младший в интервью японской газете Nikkei Asia в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента. Как уточняет издание, Трамп-младший заявил, что не исключает такую возможность, но в то же время ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035346626.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3112:2333_1920x0_80_0_0_99bda3ee2c7e6df8abc3e43c800b4499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрик трамп, сша
Сын Трампа рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента США
Сын Трампа не исключил возможность баллотироваться на пост президента США