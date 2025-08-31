Пять спутников SR Space находятся в процессе производства

https://ria.ru/20250831/sputniki-2038604777.html
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Пять спутников российской частной космической компании SR Space находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров. "Работы над спутниками не прекращались ни на день. В производстве находится пять аппаратов, ключевые элементы бортовых систем уже готовы не только в документации, но и "в железе", - сказал Мансуров. Он уточнил, что уже произведены бортовая вычислительная машина с GPS/ГЛОНАСС-приёмником, система электроснабжения с аккумуляторными батареями, блок двигателей-маховиков, солнечный датчик. Мансуров отметил, что за счёт конструкции и компоновки бортовых систем космический аппарат можно оснастить полезной нагрузкой с улучшенными характеристиками, например, камерами более высокого разрешения, при низкой массе и высокой компактности. Это, по его словам, даёт низкую стоимость производства и запуска спутника на орбиту, при этом обеспечивая высокие потребительские характеристики. Ранее SR Space признана судом банкротом. Мансуров ранее сообщил РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. SR Space — российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлёгких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
