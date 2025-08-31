https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038664742.html
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сша
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили вражеский автомобиль HMMWV и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Обеспечивая контроль за прифронтовой полосой противника в районе населенного пункта Дроновка, операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили вражеский военный автомобиль HMMWV производства США. Первым попаданием ударного БПЛА автомобиль был обездвижен на мосту при попытке переправы через реку. Второе попадание полностью вывело автомобиль из строя, полностью заблокировав движение по переправе. Кроме того, в ходе разведки в самом населенном пункте была обнаружена антенна управления БПЛА противника, которая также была уничтожена точным попаданием БПЛА", - сообщили в ведомстве. В МО добавили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают поддержку штурмовых подразделений, нанося удары по ближним тылам противника, отрезая пути снабжения и блокируя движение вражеской техники в своей зоне ответственности. Тем самым они лишают передовые позиции противника подвоза боеприпасов и возможностей проведения ротационных мероприятий и способствуют успешному продвижению российской армии, пояснили в ведомстве.
