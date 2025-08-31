Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 31.08.2025 (обновлено: 15:20 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038664742.html
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой - РИА Новости, 31.08.2025
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой
Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили вражеский автомобиль HMMWV и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T15:18:00+03:00
2025-08-31T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили вражеский автомобиль HMMWV и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Обеспечивая контроль за прифронтовой полосой противника в районе населенного пункта Дроновка, операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили вражеский военный автомобиль HMMWV производства США. Первым попаданием ударного БПЛА автомобиль был обездвижен на мосту при попытке переправы через реку. Второе попадание полностью вывело автомобиль из строя, полностью заблокировав движение по переправе. Кроме того, в ходе разведки в самом населенном пункте была обнаружена антенна управления БПЛА противника, которая также была уничтожена точным попаданием БПЛА", - сообщили в ведомстве. В МО добавили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают поддержку штурмовых подразделений, нанося удары по ближним тылам противника, отрезая пути снабжения и блокируя движение вражеской техники в своей зоне ответственности. Тем самым они лишают передовые позиции противника подвоза боеприпасов и возможностей проведения ротационных мероприятий и способствуют успешному продвижению российской армии, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_146:0:2325:1634_1920x0_80_0_0_e2050323318884c42605fedbbd4950f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, США
ВС России уничтожили антенну управления БПЛА под Дроновкой

ВС РФ уничтожили автомобиль HMMWV и антенну управления БПЛА под Дроновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили вражеский автомобиль HMMWV и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"Обеспечивая контроль за прифронтовой полосой противника в районе населенного пункта Дроновка, операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили вражеский военный автомобиль HMMWV производства США. Первым попаданием ударного БПЛА автомобиль был обездвижен на мосту при попытке переправы через реку. Второе попадание полностью вывело автомобиль из строя, полностью заблокировав движение по переправе. Кроме того, в ходе разведки в самом населенном пункте была обнаружена антенна управления БПЛА противника, которая также была уничтожена точным попаданием БПЛА", - сообщили в ведомстве.
В МО добавили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают поддержку штурмовых подразделений, нанося удары по ближним тылам противника, отрезая пути снабжения и блокируя движение вражеской техники в своей зоне ответственности. Тем самым они лишают передовые позиции противника подвоза боеприпасов и возможностей проведения ротационных мероприятий и способствуют успешному продвижению российской армии, пояснили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала