ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 31.08.2025
ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении
Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики и держат под абсолютным контролем ситуацию в Серебрянском...
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики и держат под абсолютным контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касаемо краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Глава республики также отметил, что ожидает заявления Минобороны России об освобождении новых населенных пунктов на великоновоселковском направлении.
ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении

Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики и держат под абсолютным контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касаемо краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Глава республики также отметил, что ожидает заявления Минобороны России об освобождении новых населенных пунктов на великоновоселковском направлении.
