ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении

ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.08.2025

ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики и держат под абсолютным контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касаемо краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Глава республики также отметил, что ожидает заявления Минобороны России об освобождении новых населенных пунктов на великоновоселковском направлении.

