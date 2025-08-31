ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ
ВС РФ боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ.
"Операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы "Мста-Б" было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.
