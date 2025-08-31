Рейтинг@Mail.ru
ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038644632.html
ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ
ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:42:00+03:00
2025-08-31T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2662487e03010a8b69f15edf4dde9906.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ. "Операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы "Мста-Б" было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef679453855ceeb7a8a4222bcc13c499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ

ВС РФ боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ.
"Операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы "Мста-Б" было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала