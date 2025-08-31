https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038644632.html

ВС России боеприпасом "Краснополь" уничтожили два пункта дислокации ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого РИА Новости, 31.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ. "Операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы "Мста-Б" было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.

Ольга Фомченкова

