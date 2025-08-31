Рейтинг@Mail.ru
ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 31.08.2025 (обновлено: 16:30 31.08.2025)
ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ
Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;...&gt; нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии", — говорится в сводке.Также военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии", — говорится в сводке.
Также военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.
В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
