https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642942.html

ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ

ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025

ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ

Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:26:00+03:00

2025-08-31T12:26:00+03:00

2025-08-31T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

норвегия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии", — говорится в сводке.Также военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, норвегия, вооруженные силы рф