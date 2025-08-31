ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ

https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642942.html
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой украинской армией, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии", — говорится в сводке.Также военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
