ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 31.08.2025 (обновлено: 12:36 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642520.html
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:25:00+03:00
2025-08-31T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
россия
красноармейск
донецкая народная республика
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 440 боевиков и танк в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
