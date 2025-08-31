https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642520.html

ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025

ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:25:00+03:00

2025-08-31T12:25:00+03:00

2025-08-31T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

донецкая народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, донецкая народная республика, безопасность