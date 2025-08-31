https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642520.html
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025
ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
