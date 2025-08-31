Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 31.08.2025 (обновлено: 12:37 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642121.html
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:24:00+03:00
2025-08-31T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала