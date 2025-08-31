https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642121.html
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:24:00+03:00
2025-08-31T12:24:00+03:00
2025-08-31T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки