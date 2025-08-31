https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642121.html

ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.

