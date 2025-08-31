https://ria.ru/20250831/sobaka-2038606636.html

Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить

2025-08-31T04:18:00+03:00

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_0:201:2844:1801_1920x0_80_0_0_c0c6d96689e24766256c382975d303d4.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Многие собаководы уверены, что их питомцы умеют мстить и извиняться, однако это не соответствует действительности, а поведение, которое некоторые трактуют именно так, на самом деле обусловлено другими природными особенностями собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает и мстить не умеет. Проще говоря, питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия – это лишь совпадение, не более. Либо животное чаще всего делает это от страха или недостатка внимания", - сказал Голубев. Он объяснил такую трактовку действий собаки склонностью хозяев очеловечивать питомцев и приписывать им качества, наблюдаемые в социуме. В то же время на самом деле в большинстве случаев плохое поведение собаки - реакция на стресс. Питомец не обижается, когда собаковод ругает его и, например, тычет носом в испорченный предмет. При этом он понимает, что хозяин чем-то недоволен, но не может осознать, чем именно. Животное становится тревожным и беспокойным, что чревато внезапным опорожнением или новым разрушением в доме из-за необходимости сбросить напряжение. Также Голубев назвал заблуждением уверенность в том, что собаки пытаются извиниться, когда приходят с грустными глазами и поджатым хвостом. На самом деле, таким образом питомец хочет избежать конфликта и своим видом показывает, что не хочет, чтобы хозяин сердился. "Прежде всего, хозяин должен понимать: любое наказание, особенно запоздалое, неэффективно в воспитании собаки. Если вы отчитываете питомца за то, что произошло час назад, он попросту не поймёт, в чём провинился. Корректировать поведение нужно только в моменте, и для этого необязательно повышать голос – достаточно строгой команды "Фу", "Нельзя", - посоветовал президент РКФ.​

2025

