Рейтинг@Mail.ru
Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/sobaka-2038606636.html
Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить
Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить - РИА Новости, 31.08.2025
Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить
Многие собаководы уверены, что их питомцы умеют мстить и извиняться, однако это не соответствует действительности, а поведение, которое некоторые трактуют... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T04:18:00+03:00
2025-08-31T04:18:00+03:00
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_0:201:2844:1801_1920x0_80_0_0_c0c6d96689e24766256c382975d303d4.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Многие собаководы уверены, что их питомцы умеют мстить и извиняться, однако это не соответствует действительности, а поведение, которое некоторые трактуют именно так, на самом деле обусловлено другими природными особенностями собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает и мстить не умеет. Проще говоря, питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия – это лишь совпадение, не более. Либо животное чаще всего делает это от страха или недостатка внимания", - сказал Голубев. Он объяснил такую трактовку действий собаки склонностью хозяев очеловечивать питомцев и приписывать им качества, наблюдаемые в социуме. В то же время на самом деле в большинстве случаев плохое поведение собаки - реакция на стресс. Питомец не обижается, когда собаковод ругает его и, например, тычет носом в испорченный предмет. При этом он понимает, что хозяин чем-то недоволен, но не может осознать, чем именно. Животное становится тревожным и беспокойным, что чревато внезапным опорожнением или новым разрушением в доме из-за необходимости сбросить напряжение. Также Голубев назвал заблуждением уверенность в том, что собаки пытаются извиниться, когда приходят с грустными глазами и поджатым хвостом. На самом деле, таким образом питомец хочет избежать конфликта и своим видом показывает, что не хочет, чтобы хозяин сердился. "Прежде всего, хозяин должен понимать: любое наказание, особенно запоздалое, неэффективно в воспитании собаки. Если вы отчитываете питомца за то, что произошло час назад, он попросту не поймёт, в чём провинился. Корректировать поведение нужно только в моменте, и для этого необязательно повышать голос – достаточно строгой команды "Фу", "Нельзя", - посоветовал президент РКФ.​
https://ria.ru/20250824/sobaki-2037234702.html
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_2fc922ecccdd5914f7dbe2ded38ed2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить

Кинолог Голубев объяснил, что собаки не умеют мстить и извиняться

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Многие собаководы уверены, что их питомцы умеют мстить и извиняться, однако это не соответствует действительности, а поведение, которое некоторые трактуют именно так, на самом деле обусловлено другими природными особенностями собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает и мстить не умеет. Проще говоря, питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия – это лишь совпадение, не более. Либо животное чаще всего делает это от страха или недостатка внимания", - сказал Голубев.
Женщина смотрит телевизор вместе с собакой - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Кинолог рассказал, какие телепередачи любят собаки
24 августа, 03:23
Он объяснил такую трактовку действий собаки склонностью хозяев очеловечивать питомцев и приписывать им качества, наблюдаемые в социуме. В то же время на самом деле в большинстве случаев плохое поведение собаки - реакция на стресс.
Питомец не обижается, когда собаковод ругает его и, например, тычет носом в испорченный предмет. При этом он понимает, что хозяин чем-то недоволен, но не может осознать, чем именно. Животное становится тревожным и беспокойным, что чревато внезапным опорожнением или новым разрушением в доме из-за необходимости сбросить напряжение.
Также Голубев назвал заблуждением уверенность в том, что собаки пытаются извиниться, когда приходят с грустными глазами и поджатым хвостом. На самом деле, таким образом питомец хочет избежать конфликта и своим видом показывает, что не хочет, чтобы хозяин сердился.
"Прежде всего, хозяин должен понимать: любое наказание, особенно запоздалое, неэффективно в воспитании собаки. Если вы отчитываете питомца за то, что произошло час назад, он попросту не поймёт, в чём провинился. Корректировать поведение нужно только в моменте, и для этого необязательно повышать голос – достаточно строгой команды "Фу", "Нельзя", - посоветовал президент РКФ.​
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать
19 января, 03:03
 
Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала