В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки

В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки

БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка призвал руководителя Словацкой информационной службы (разведки) Павола Гашпара уйти в отставку после того, как он попал в ДТП на автомобиле, который не был указан в его декларации. Гашпар стал участником ДТП в субботу в словацком городе Нитра, управляя спортивным автомобилем Dodge Challenger SRT Hellcat. По данным словацкого издания Denník N, в результате инцидента легкие ранения получила 14-летняя девочка. Словацкая полиция, в свою очередь, сообщила, что результаты теста на алкоголь у обоих водителей столкнувшихся автомобилей были отрицательными. Словацкие СМИ обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества. "Мы собрали пресс-конференцию, чтобы с этого места призвать Павола Гашпара немедленно уйти в отставку ", - сказал Шимечка на пресс-конференции в воскресенье. По его словам, само по себе ДТП не является причиной для отставки государственного служащего, но существуют подозрения, что Гашпар нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с другим автомобилем. "Причиной того, что мы требуем его отставки, являются и новые обстоятельства, которые всплыли в связи с этим автомобилем и тем, что он его скрыл и не указал в декларации имущества", - сказал Шимечка. По его словам, даже если автомобиль принадлежит какой-либо фирме, а не лично Гашпару, он должен был указать его в своей декларации, как имущество, которым он пользуется. Депутаты от оппозиции планируют вынести данную ситуацию на обсуждение соответствующего комитета парламента в середине сентября.

