Рейтинг@Mail.ru
В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/slovakiya-2038670184.html
В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки
В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки - РИА Новости, 31.08.2025
В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки
Глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка призвал руководителя Словацкой информационной службы... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T15:59:00+03:00
2025-08-31T15:59:00+03:00
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка призвал руководителя Словацкой информационной службы (разведки) Павола Гашпара уйти в отставку после того, как он попал в ДТП на автомобиле, который не был указан в его декларации. Гашпар стал участником ДТП в субботу в словацком городе Нитра, управляя спортивным автомобилем Dodge Challenger SRT Hellcat. По данным словацкого издания Denník N, в результате инцидента легкие ранения получила 14-летняя девочка. Словацкая полиция, в свою очередь, сообщила, что результаты теста на алкоголь у обоих водителей столкнувшихся автомобилей были отрицательными. Словацкие СМИ обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества. "Мы собрали пресс-конференцию, чтобы с этого места призвать Павола Гашпара немедленно уйти в отставку ", - сказал Шимечка на пресс-конференции в воскресенье. По его словам, само по себе ДТП не является причиной для отставки государственного служащего, но существуют подозрения, что Гашпар нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с другим автомобилем. "Причиной того, что мы требуем его отставки, являются и новые обстоятельства, которые всплыли в связи с этим автомобилем и тем, что он его скрыл и не указал в декларации имущества", - сказал Шимечка. По его словам, даже если автомобиль принадлежит какой-либо фирме, а не лично Гашпару, он должен был указать его в своей декларации, как имущество, которым он пользуется. Депутаты от оппозиции планируют вынести данную ситуацию на обсуждение соответствующего комитета парламента в середине сентября.
https://ria.ru/20250828/slovakiya-2038133211.html
https://ria.ru/20250829/premer-2038391547.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия
В мире, Словакия
В Словакии оппозиция требует отставки главы разведки

В Словакии оппозиция призвала главу разведки Гашпара уйти в отставку после ДТП

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка призвал руководителя Словацкой информационной службы (разведки) Павола Гашпара уйти в отставку после того, как он попал в ДТП на автомобиле, который не был указан в его декларации.
Гашпар стал участником ДТП в субботу в словацком городе Нитра, управляя спортивным автомобилем Dodge Challenger SRT Hellcat. По данным словацкого издания Denník N, в результате инцидента легкие ранения получила 14-летняя девочка. Словацкая полиция, в свою очередь, сообщила, что результаты теста на алкоголь у обоих водителей столкнувшихся автомобилей были отрицательными. Словацкие СМИ обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества.
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы
28 августа, 16:35
"Мы собрали пресс-конференцию, чтобы с этого места призвать Павола Гашпара немедленно уйти в отставку ", - сказал Шимечка на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, само по себе ДТП не является причиной для отставки государственного служащего, но существуют подозрения, что Гашпар нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с другим автомобилем.
"Причиной того, что мы требуем его отставки, являются и новые обстоятельства, которые всплыли в связи с этим автомобилем и тем, что он его скрыл и не указал в декларации имущества", - сказал Шимечка.
По его словам, даже если автомобиль принадлежит какой-либо фирме, а не лично Гашпару, он должен был указать его в своей декларации, как имущество, которым он пользуется. Депутаты от оппозиции планируют вынести данную ситуацию на обсуждение соответствующего комитета парламента в середине сентября.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным
29 августа, 18:11
 
В миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала