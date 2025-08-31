https://ria.ru/20250831/simonjan-2038717836.html

Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

Симоньян прокомментировала покушение на Трампа - РИА Новости, 31.08.2025

Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

Президент США Дональд Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него в американском городе Батлер летом 2024 года, считает главный редактор... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:30:00+03:00

2025-08-31T23:30:00+03:00

2025-08-31T23:30:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fbe10b5289f6879e8aaa7829d085fc4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него в американском городе Батлер летом 2024 года, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она напомнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" о поведении Трампа в тот момент, когда в него стреляли. "По-мужски отреагировал... когда... ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову... То есть, один сантиметр - и всё, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь... Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека. Именно потому, что это как проверка такая, к которой... не подготовишься", - сказала Симоньян. По ее словам, подготовиться можно к публичному выступлению, даже к проверке на детекторе лжи. "А то, что ты не ожидаешь, и связано с таким невероятным стрессом, с угрозой неминуемой... с тем, что он неизбежно только что должен... погибнуть был, как ты на это реагируешь? Это говорит о том, что всё-таки мужик, совсем мужик", - отметила журналист. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Трамп тогда получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории мероприятия. Он был ликвидирован на месте. После инцидента глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку на фоне резкой критики. Независимая комиссия позже выявила серьезные нарушения в работе ведомства. В январе 2025 года Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана - офицера, который прикрывал его в момент нападения.

https://ria.ru/20250705/simonjan-2027411227.html

https://ria.ru/20250211/tramp-1998738132.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)