Симоньян прокомментировала покушение на Трампа
Симоньян прокомментировала покушение на Трампа - РИА Новости, 31.08.2025
Симоньян прокомментировала покушение на Трампа
31.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него в американском городе Батлер летом 2024 года, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она напомнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" о поведении Трампа в тот момент, когда в него стреляли. "По-мужски отреагировал... когда... ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову... То есть, один сантиметр - и всё, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь... Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека. Именно потому, что это как проверка такая, к которой... не подготовишься", - сказала Симоньян. По ее словам, подготовиться можно к публичному выступлению, даже к проверке на детекторе лжи. "А то, что ты не ожидаешь, и связано с таким невероятным стрессом, с угрозой неминуемой... с тем, что он неизбежно только что должен... погибнуть был, как ты на это реагируешь? Это говорит о том, что всё-таки мужик, совсем мужик", - отметила журналист. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Трамп тогда получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории мероприятия. Он был ликвидирован на месте. После инцидента глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку на фоне резкой критики. Независимая комиссия позже выявила серьезные нарушения в работе ведомства. В январе 2025 года Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана - офицера, который прикрывал его в момент нападения.
