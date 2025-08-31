https://ria.ru/20250831/simonjan-2038717040.html

Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах

Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах - РИА Новости, 31.08.2025

Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах

Последнее "трепыхание" традиционной, настоящей Америки в желании остаться самой собой привело к победе на выборах президента США Дональда Трампа, считает... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:19:00+03:00

2025-08-31T23:19:00+03:00

2025-08-31T23:20:00+03:00

в мире

америка

сша

россия

дональд трамп

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Последнее "трепыхание" традиционной, настоящей Америки в желании остаться самой собой привело к победе на выборах президента США Дональда Трампа, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Почему, собственно, он победил на выборах? Много есть версий, но я считаю, что именно поэтому. Это последнее трепыхание Америки остаться Америкой... Та часть Америки, которая соскучилась по самой себе, соскучилась по своим белым церквушкам, куда вся... эта одноэтажная Америка идет по воскресеньям. Где есть взаимопомощь, где есть большая гордость этой взаимопомощью, где есть ощущение самости у каждой малюсенькой территорийки и нет привычки действовать по указке, любить что-то по указке, вдруг влюбляться в какие-то несвойственные этой одноэтажной Америке ценности, такие как ЛГБТ* и вся пропаганда демократической партии... Эта Америка вдруг сказала: "нет, подождите, подождите, а мы здесь кто? Это же мы - Америка... Дайте нам кого-нибудь, кто выражает наши интересы, кто такой, как мы, какого-то нормального, успешного мужчину", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Журналист также напомнила, что "настоящая Америка" - все-таки протестантская страна, которая воспевает успех. "Для них Трамп - олицетворение человека, которого любит Бог. Очень богатый, кучу денег заработал, большой молодец. Захотел пойти в президенты - пошел в президенты. Любит женщин. Очень, мягко говоря, скептически относится ко всей этой транс-мранс-прочей. Он же только пришел, сколько отменил этих постановлений, законов и продолжает это делать. Это вот и есть та самая Америка", - уточнила она.* движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html

америка

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, америка, сша, россия, дональд трамп, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)