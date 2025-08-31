Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах
23:19 31.08.2025 (обновлено: 23:20 31.08.2025)
Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Последнее "трепыхание" традиционной, настоящей Америки в желании остаться самой собой привело к победе на выборах президента США Дональда Трампа, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Почему, собственно, он победил на выборах? Много есть версий, но я считаю, что именно поэтому. Это последнее трепыхание Америки остаться Америкой... Та часть Америки, которая соскучилась по самой себе, соскучилась по своим белым церквушкам, куда вся... эта одноэтажная Америка идет по воскресеньям. Где есть взаимопомощь, где есть большая гордость этой взаимопомощью, где есть ощущение самости у каждой малюсенькой территорийки и нет привычки действовать по указке, любить что-то по указке, вдруг влюбляться в какие-то несвойственные этой одноэтажной Америке ценности, такие как ЛГБТ* и вся пропаганда демократической партии... Эта Америка вдруг сказала: "нет, подождите, подождите, а мы здесь кто? Это же мы - Америка... Дайте нам кого-нибудь, кто выражает наши интересы, кто такой, как мы, какого-то нормального, успешного мужчину", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Журналист также напомнила, что "настоящая Америка" - все-таки протестантская страна, которая воспевает успех. "Для них Трамп - олицетворение человека, которого любит Бог. Очень богатый, кучу денег заработал, большой молодец. Захотел пойти в президенты - пошел в президенты. Любит женщин. Очень, мягко говоря, скептически относится ко всей этой транс-мранс-прочей. Он же только пришел, сколько отменил этих постановлений, законов и продолжает это делать. Это вот и есть та самая Америка", - уточнила она.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
Симоньян назвала причину победы Трампа на выборах

Симоньян назвала победу Трампа последним трепыханием настоящей Америки

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Последнее "трепыхание" традиционной, настоящей Америки в желании остаться самой собой привело к победе на выборах президента США Дональда Трампа, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Почему, собственно, он победил на выборах? Много есть версий, но я считаю, что именно поэтому. Это последнее трепыхание Америки остаться Америкой... Та часть Америки, которая соскучилась по самой себе, соскучилась по своим белым церквушкам, куда вся... эта одноэтажная Америка идет по воскресеньям. Где есть взаимопомощь, где есть большая гордость этой взаимопомощью, где есть ощущение самости у каждой малюсенькой территорийки и нет привычки действовать по указке, любить что-то по указке, вдруг влюбляться в какие-то несвойственные этой одноэтажной Америке ценности, такие как ЛГБТ* и вся пропаганда демократической партии... Эта Америка вдруг сказала: "нет, подождите, подождите, а мы здесь кто? Это же мы - Америка... Дайте нам кого-нибудь, кто выражает наши интересы, кто такой, как мы, какого-то нормального, успешного мужчину", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Журналист также напомнила, что "настоящая Америка" - все-таки протестантская страна, которая воспевает успех.
"Для них Трамп - олицетворение человека, которого любит Бог. Очень богатый, кучу денег заработал, большой молодец. Захотел пойти в президенты - пошел в президенты. Любит женщин. Очень, мягко говоря, скептически относится ко всей этой транс-мранс-прочей. Он же только пришел, сколько отменил этих постановлений, законов и продолжает это делать. Это вот и есть та самая Америка", - уточнила она.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян
12 апреля, 23:05
 
