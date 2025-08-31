Рейтинг@Mail.ru
Компания Стивена Сигала построит завод в Волгоградской области
19:55 31.08.2025
Компания Стивена Сигала построит завод в Волгоградской области
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом - в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин. "Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал", - сказал он, комментируя первые цели компании. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". Ранее Замарин сообщил агентству, что "Хикари" планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.
россия, волгоградская область, стивен сигал
Россия, Волгоградская область, Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом - в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин.
"Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал", - сказал он, комментируя первые цели компании.
Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
Ранее Замарин сообщил агентству, что "Хикари" планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
22 июля, 17:38
 
Россия, Волгоградская область, Стивен Сигал
 
 
