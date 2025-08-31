https://ria.ru/20250831/shtrafy-2038630175.html
Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за передачу данных
Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за передачу данных - РИА Новости, 31.08.2025
Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за передачу данных
За передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам РФ с 1 сентября будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T10:17:00+03:00
2025-08-31T10:17:00+03:00
2025-08-31T10:17:00+03:00
технологии
россия
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам РФ с 1 сентября будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам - до 200 тысяч рублей. Так, за нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей. При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя. Кроме того, с 1 сентября штрафы до 250 тысяч рублей будут грозить за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
https://ria.ru/20250830/volodin-2038466670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Россия, Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за передачу данных
С 1 сентября в РФ вводят штрафы от 30 тыс руб за передачу данных для регистрации