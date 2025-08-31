https://ria.ru/20250831/shos-2038676335.html

Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между Россией и Арменией, и назвал страны братскими. Встреча прошла в формате тет-а-тет. "У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", - сказал Пашинян на встрече.

