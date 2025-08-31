https://ria.ru/20250831/serbija-2038715916.html

В Сербии около 104 тысяч человек вышли на мирные акции

31.08.2025

В Сербии около 104 тысяч человек вышли на мирные акции

Мирные акции граждан в поддержку властей, а также против насилия на протестах студентов и сторонников оппозиции, собрали вечером в воскресенье в 95 городах...

БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Мирные акции граждан в поддержку властей, а также против насилия на протестах студентов и сторонников оппозиции, собрали вечером в воскресенье в 95 городах Сербии около 104 тысяч человек, сообщил директор полиции Драган Васильевич. Спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что граждане соберутся на мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 31 августа в 100 городах страны. Мирные акции граждан 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии и собрали десятки тысяч участников. "Состоялось большое число собраний граждан в 95 населенных пунктах. Присутствовало около 104 тысяч граждан", - сказал директор полиции на брифинге в МВД. По словам Васильевича, акции прошли без нарушения порядка, единственный инцидент произошел в городе Нови-Сад, но полиция "за 20 секунд" остановила ссору между собравшимися. Как передает корреспондент РИА Новости, в белградском районе Земун мирная акция началась на Магистратской площади перед зданием муниципалитета около 18.30 (19.30 мск). Около 2 тысяч граждан разных возрастов держали национальные флаги и воздушные шарики с надписями "Хочу учиться!", "Хочу работать!", "Хочу мира". На импровизированной сцене растянули транспарант "Земун против блокирования". Президент Сербии Александр Вучич в пятницу пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного праздника Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения. Также 24 августа он пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступает в силу 1 сентября. Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

2025

Мирные акции граждан против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции Мирные акции граждан против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей проходят этим вечером в 100 городах Сербии, их участники распространяют видео в соцсетях. Как убедился корреспондент РИА Новости, в белградском районе Земун около 18.30 (19.30 мск) акция началась на Магистратской площади перед зданием муниципалитета. Около 2 тысяч граждан разных возрастов держат национальные флаги и воздушные шарики с надписями "Хочу учиться!", "Хочу работать!", "Хочу мира". На импровизированной сцене растянут транспарант "Земун против блокирования".

