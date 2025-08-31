https://ria.ru/20250831/serbija-2038702372.html

В Сербии прошли акции против протестов студентов и оппозиции

В Сербии прошли акции против протестов студентов и оппозиции

БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. В ста городах Сербии проходят мирные акции граждан против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей, участники распространяют видео в соцсетях. В белградском районе Земун мирная акция началась на Магистратской площади, перед зданием муниципалитета, около 18:30 (19:30 мск), сообщил корреспондент РИА Новости. Примерно две тысячи граждан разных возрастов держат национальные флаги и воздушные шары с надписями "Хочу учиться!", "Хочу работать!", "Хочу мира". Над импровизированной сценой растянут транспарант: "Земун против блокирования". Спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что граждане соберутся на мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 31 августа в ста городах страны. Мирные акции граждан 20 и 23 августа прошли в городах Сербии и собрали десятки тысяч участников. Президент Сербии Александр Вучич в четверг пообещал гражданам рост пенсий на 12 процентов до православного праздника Рождества (7 января) для экономической поддержки населения. До этого он также сообщал о планах целой серии нововведений, направленных на соцподдержку. Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступает в силу 1 сентября. Меры экономической поддержки принимаются во время обострения протестов студентов и сторонников оппозиции, которые длятся в стране более девяти месяцев. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед зданием философского факультета в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил участников об уголовной ответственности. Президент Сербии Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение в стране чрезвычайного положения.

