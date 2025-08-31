https://ria.ru/20250831/serbija-2038621537.html

В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов

БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. Протесты в Сербии стали малочисленней, но радикальнее, так как в них участвуют финансово мотивированные боевики, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и внутренним делам скупщины Милован Дрецун. "У протестов есть своя динамика. Они планомерно организуются, что значит — кто-то руководит этим. Сейчас они вступили в вооруженную фазу, которая предполагает применение насильственных средств, включая "коктейли Молотова", не исключен и вариант применения огнестрельного оружия", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что уже были случаи, когда у некоторых участников акций изымали оружие."Это, вероятно, послужит как некое топливо для продолжения протестов, чтобы преодолеть этот тяжелый для них период, когда не было массового присутствия (протестующих. — Прим. ред.) на улицах", — отметил Дрецун. По его словам, сербы поняли, что за политические цели невозможно бороться разрушением государства. Сейчас организаторы ждут сентября-октября, когда студенты вернутся в Белград и другие крупные города, чтобы сделать демонстрации более массовыми. "Организаторы протестов не смогли вывести на улицы работников больших государственных предприятий, это для них стало большой проблемой. Поэтому они финансировали отдельных людей, малые группы, чтобы поддерживать видимость массовости. Они, вероятно, попробуют продолжить с этими протестами, но видно, что результат не отвечает ожиданиям с их стороны — что они смогут сменить власть на улице или будут диктовать, когда проводить выборы", — добавил представитель скупщины.Протесты в Сербии

