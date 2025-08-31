В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов

Рейтинг@Mail.ru
08:35 31.08.2025 (обновлено: 09:09 31.08.2025)
БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. Протесты в Сербии стали малочисленней, но радикальнее, так как в них участвуют финансово мотивированные боевики, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и внутренним делам скупщины Милован Дрецун. "У протестов есть своя динамика. Они планомерно организуются, что значит — кто-то руководит этим. Сейчас они вступили в вооруженную фазу, которая предполагает применение насильственных средств, включая "коктейли Молотова", не исключен и вариант применения огнестрельного оружия", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что уже были случаи, когда у некоторых участников акций изымали оружие."Это, вероятно, послужит как некое топливо для продолжения протестов, чтобы преодолеть этот тяжелый для них период, когда не было массового присутствия (протестующих. — Прим. ред.) на улицах", — отметил Дрецун. По его словам, сербы поняли, что за политические цели невозможно бороться разрушением государства. Сейчас организаторы ждут сентября-октября, когда студенты вернутся в Белград и другие крупные города, чтобы сделать демонстрации более массовыми. "Организаторы протестов не смогли вывести на улицы работников больших государственных предприятий, это для них стало большой проблемой. Поэтому они финансировали отдельных людей, малые группы, чтобы поддерживать видимость массовости. Они, вероятно, попробуют продолжить с этими протестами, но видно, что результат не отвечает ожиданиям с их стороны — что они смогут сменить власть на улице или будут диктовать, когда проводить выборы", — добавил представитель скупщины.Протесты в Сербии
БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. Протесты в Сербии стали малочисленней, но радикальнее, так как в них участвуют финансово мотивированные боевики, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и внутренним делам скупщины Милован Дрецун.
"У протестов есть своя динамика. Они планомерно организуются, что значит — кто-то руководит этим. Сейчас они вступили в вооруженную фазу, которая предполагает применение насильственных средств, включая "коктейли Молотова", не исключен и вариант применения огнестрельного оружия", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что уже были случаи, когда у некоторых участников акций изымали оружие.
"Это, вероятно, послужит как некое топливо для продолжения протестов, чтобы преодолеть этот тяжелый для них период, когда не было массового присутствия (протестующих. — Прим. ред.) на улицах", — отметил Дрецун.
По его словам, сербы поняли, что за политические цели невозможно бороться разрушением государства. Сейчас организаторы ждут сентября-октября, когда студенты вернутся в Белград и другие крупные города, чтобы сделать демонстрации более массовыми.
"Организаторы протестов не смогли вывести на улицы работников больших государственных предприятий, это для них стало большой проблемой. Поэтому они финансировали отдельных людей, малые группы, чтобы поддерживать видимость массовости. Они, вероятно, попробуют продолжить с этими протестами, но видно, что результат не отвечает ожиданиям с их стороны — что они смогут сменить власть на улице или будут диктовать, когда проводить выборы", — добавил представитель скупщины.
Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
