Экс-губернатор Сахалина помогает ремонтировать колонию

04:46 31.08.2025
происшествия
хабаровский край
александр хорошавин
сахалин
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, помогает ремонтировать колонию, в которой сидит, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин ... проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне ... принимал участие в ремонте комнат для свиданий ИК-13", - сказано в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
хабаровский край
сахалин
2025
происшествия, хабаровский край, александр хорошавин, сахалин
Происшествия, Хабаровский край, Александр Хорошавин, Сахалин
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, помогает ремонтировать колонию, в которой сидит, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин ... проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне ... принимал участие в ремонте комнат для свиданий ИК-13", - сказано в документе.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
ПроисшествияХабаровский крайАлександр ХорошавинСахалин
 
 
