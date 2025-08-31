Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантии на сезонную обувь - РИА Новости, 31.08.2025
00:37 31.08.2025
Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантии на сезонную обувь
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил потребителям порядок исчисления гарантийных сроков на обувь сезонного назначения: по закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной позднее – с момента покупки, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Роспотребнадзор разъясняет потребителям порядок исчисления гарантийных сроков на обувь сезонного назначения: по закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной в его период - с момента покупки. В качестве примера для Москвы уточнены даты начала сезонных периодов: зимний - с 1 ноября, весенний - с 1 марта, летний - с 1 мая, осенний - с 1 сентября. Это означает, что если обувь была куплена заблаговременно к сезону, гарантийный срок отсчитывается с наступления сезона, соответствующего назначению товара, с учётом климатических условий региона", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что обмен или гарантийный ремонт осуществляется бесплатно в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок истёк, потребитель всё равно может предъявить требования в течение двух лет, но только при условии, если докажет, что дефекты возникли до передачи товара или по причинам, имевшим место до передачи. "Если повреждения вызваны несоответствующим хранением или неправильной эксплуатацией, вернуть деньги или обменять товар не получится. Продавец по гарантийным обязательствам производителя: при доказанном производственном дефекте обязан бесплатно отремонтировать товар (в этом случае гарантийный срок продлевается на период ремонта) или вернуть деньги, если замена невозможна. Новые приобретённые изделия, которые не подошли покупателю, продавец должен принять в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида и ярлыков", - говорится в сообщении. Уточняется, что отказать в возврате или ремонте могут при наличии явного износа, самостоятельного ремонта покупателем или механических повреждений, причинённых самим потребителем. В случае спора продавец обязан за свой счёт провести экспертизу товара в период гарантии. Отсутствие оригинальной упаковочной коробки не препятствует возврату по гарантии. Разъясняется, что претензию на возврат товара составляют в двух экземплярах - для покупателя и для продавца. Если сотрудники магазина отказываются принять документ, его допускается направить почтой с уведомлением о вручении. В случае неправомерного отказа от исполнения законных требований спор может быть решён в судебном порядке. Потребителям также напоминают о важности учитывать сезонность при покупке обуви, чтобы избежать проблем с гарантийным обслуживанием.
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантии на сезонную обувь

Гарантия на сезонную обувь действует с первого дня соответствующего сезона

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил потребителям порядок исчисления гарантийных сроков на обувь сезонного назначения: по закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной позднее – с момента покупки, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Роспотребнадзор разъясняет потребителям порядок исчисления гарантийных сроков на обувь сезонного назначения: по закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной в его период - с момента покупки. В качестве примера для Москвы уточнены даты начала сезонных периодов: зимний - с 1 ноября, весенний - с 1 марта, летний - с 1 мая, осенний - с 1 сентября. Это означает, что если обувь была куплена заблаговременно к сезону, гарантийный срок отсчитывается с наступления сезона, соответствующего назначению товара, с учётом климатических условий региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обмен или гарантийный ремонт осуществляется бесплатно в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок истёк, потребитель всё равно может предъявить требования в течение двух лет, но только при условии, если докажет, что дефекты возникли до передачи товара или по причинам, имевшим место до передачи.
"Если повреждения вызваны несоответствующим хранением или неправильной эксплуатацией, вернуть деньги или обменять товар не получится. Продавец по гарантийным обязательствам производителя: при доказанном производственном дефекте обязан бесплатно отремонтировать товар (в этом случае гарантийный срок продлевается на период ремонта) или вернуть деньги, если замена невозможна. Новые приобретённые изделия, которые не подошли покупателю, продавец должен принять в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида и ярлыков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отказать в возврате или ремонте могут при наличии явного износа, самостоятельного ремонта покупателем или механических повреждений, причинённых самим потребителем. В случае спора продавец обязан за свой счёт провести экспертизу товара в период гарантии. Отсутствие оригинальной упаковочной коробки не препятствует возврату по гарантии.
Разъясняется, что претензию на возврат товара составляют в двух экземплярах - для покупателя и для продавца. Если сотрудники магазина отказываются принять документ, его допускается направить почтой с уведомлением о вручении. В случае неправомерного отказа от исполнения законных требований спор может быть решён в судебном порядке. Потребителям также напоминают о важности учитывать сезонность при покупке обуви, чтобы избежать проблем с гарантийным обслуживанием.
