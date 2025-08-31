В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы

https://ria.ru/20250831/reklama-2038602304.html

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие распространение рекламы на интернет-ресурсах нежелательных, экстремистских или террористических организаций, а также на площадках, доступ к которым ограничен, за нарушение запрета грозит штраф до 500 тысяч рублей за каждую публикацию, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые поправки к Закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен. Это правило распространяется как на прямое размещение рекламных материалов, так и на любые формы их повторного продвижения, включая публикации в социальных сетях. Таким образом, рекламодателям и агентствам необходимо внимательно отслеживать площадки, где размещается их контент, чтобы избежать рисков нарушения законодательства и административной ответственности", - сказал Немкин. Депутат отметил, что ключевым моментом является определение момента, когда реклама считается распространенной, если реклама была размещена после 1 сентября 2025 года на запрещенных ресурсах, то это, безусловно, считается нарушением. "Однако даже реклама, размещенная до указанной даты, может подпасть под запрет, если после 1 сентября предпринимаются действия по ее распространению — например, обновление публикации, закрепление поста, продвижение через алгоритмы рекомендаций или повторная рассылка. Это означает, что формальный факт давней публикации не освобождает рекламодателя от ответственности, если он продолжает стимулировать ее распространение", - подчеркнул он. По словам парламентария, чтобы понимать, где проходит грань между рекламой и личным контентом, ФАС ориентирует участников рынка на постановление правительства РФ и разъяснения ведомства, рекламой считается информация, направленная на привлечение внимания к товару или услуге, созданная для поддержания интереса и продвижения их на рынке. "При этом личные отзывы без похвалы и призывов к покупке, нейтральные описания или аналитические обзоры к рекламе не относятся. Важно учитывать, что к рекламе приравнивается и продвижение собственных товаров и услуг, даже если это делается в личном аккаунте", - добавил Немкин. Депутат напомнил, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и блогеры или площадки, которые распространили рекламный материал. "Штрафы предусмотрены статьёй 14.3 КоАП РФ: для физических лиц — до 2500 рублей, для должностных лиц и ИП — до 20 000 рублей, для юридических лиц — до 500 000 рублей за каждую публикацию. Срок давности привлечения к ответственности — один год. Нарушения будут выявляться через мониторинг ФАС, жалобы, которые поступают в Роскомнадзор, а также систему ЕРИР, где фиксируется вся промаркированная реклама", - уточнил он. При этом, по словам Немкина, сам по себе факт нахождения рекламы на запрещённых ресурсах, если она была размещена до вступления поправок в силу, нарушением не считается. "Условие одно: после 1 сентября 2025 года не должно быть предпринято никаких действий, направленных на её повторное распространение. В такой ситуации удалять старые рекламные материалы с указанных площадок не требуется. Однако компаниям и блогерам стоит заранее провести аудит своих публикаций на потенциально рискованных ресурсах, чтобы минимизировать вероятность претензий со стороны регуляторов. Это станет важным элементом ответственной рекламной практики в условиях нового регулирования цифровой среды", - заключил депутат.

