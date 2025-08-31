https://ria.ru/20250831/rebenok-2038640844.html
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали - РИА Новости, 31.08.2025
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали
Трехлетний мальчик, пострадавший в субботу в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, после проведенной операции находится в... РИА Новости, 31.08.2025
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший в субботу в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, после проведенной операции находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу губернатор рассказал, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. У мужчины и трёхлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения. "Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что второй пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали
