Рейтинг@Mail.ru
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/rebenok-2038640844.html
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали - РИА Новости, 31.08.2025
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали
Трехлетний мальчик, пострадавший в субботу в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, после проведенной операции находится в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:14:00+03:00
2025-08-31T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26432/50/264325001_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_bf0c8643aa666d4cd6846281329b44f1.jpg
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший в субботу в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, после проведенной операции находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу губернатор рассказал, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. У мужчины и трёхлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения. "Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что второй пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26432/50/264325001_26:0:627:451_1920x0_80_0_0_8ecb4209031ef200e27e184cc1c8d271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородского ребенка, раненного при детонации дрона ВСУ, прооперировали

Пострадавшего при детонации дрона в селе Смородино мальчика прооперировали

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший в субботу в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, после проведенной операции находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу губернатор рассказал, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. У мужчины и трёхлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения.
"Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что второй пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала