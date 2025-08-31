В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе
В Москве завели уголовное дело на мать, оставившую новорожденного сына в унитазе
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возбуждено дело против матери, которая оставила новорожденного ребенка в унитазе в Москве, она подозревается в покушении на убийство сына, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 30 августа фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Тёплый Стан в городе Москве, родила ребенка, после этого подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Подчеркивается, что свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую медицинскую помощь, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц, после разрешения врачей следователи столичного СК приступят к её допросу.
30 августа, 15:34