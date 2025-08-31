Рейтинг@Mail.ru
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/rebenok-2038638324.html
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе - РИА Новости, 31.08.2025
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе
Возбуждено дело против матери, которая оставила новорожденного ребенка в унитазе в Москве, она подозревается в покушении на убийство сына, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T11:46:00+03:00
2025-08-31T11:46:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возбуждено дело против матери, которая оставила новорожденного ребенка в унитазе в Москве, она подозревается в покушении на убийство сына, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее 30 августа фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Тёплый Стан в городе Москве, родила ребенка, после этого подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Подчеркивается, что свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую медицинскую помощь, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу. Отмечается, что в настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц, после разрешения врачей следователи столичного СК приступят к её допросу.
https://ria.ru/20250830/moskva-2038523310.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе

В Москве завели уголовное дело на мать, оставившую новорожденного сына в унитазе

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : СК России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возбуждено дело против матери, которая оставила новорожденного ребенка в унитазе в Москве, она подозревается в покушении на убийство сына, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 30 августа фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Тёплый Стан в городе Москве, родила ребенка, после этого подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Подчеркивается, что свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую медицинскую помощь, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц, после разрешения врачей следователи столичного СК приступят к её допросу.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь
30 августа, 15:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала