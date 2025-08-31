https://ria.ru/20250831/rebenok-2038638324.html

В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе

2025-08-31T11:46:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возбуждено дело против матери, которая оставила новорожденного ребенка в унитазе в Москве, она подозревается в покушении на убийство сына, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее 30 августа фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Тёплый Стан в городе Москве, родила ребенка, после этого подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Подчеркивается, что свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую медицинскую помощь, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу. Отмечается, что в настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц, после разрешения врачей следователи столичного СК приступят к её допросу.

москва

россия

2025

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)