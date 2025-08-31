Рейтинг@Mail.ru
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:22 31.08.2025 (обновлено: 09:48 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/ramzi-2038625256.html
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль - РИА Новости, 31.08.2025
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:22:00+03:00
2025-08-31T09:48:00+03:00
шоубиз
лондон
гордон рамзи
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038627557_0:325:1080:933_1920x0_80_0_0_d1e5c75dab3d6e174641d1c163932114.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. "Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне - ред.) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи - ред.), спасибо", - написал Рамзи в социальной сети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038627557_0:207:1080:1017_1920x0_80_0_0_8938d3c3afe9ac468322c188bd7a7f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, гордон рамзи, великобритания
Шоубиз, Лондон, Гордон Рамзи, Великобритания
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль

Шеф-повар Гордон Рамзи перенёс операцию по удалению опухоли на коже

© Фото : соцсети Гордона РамзиШеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
Шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : соцсети Гордона Рамзи
Шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже.
"Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне - ред.) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи - ред.), спасибо", - написал Рамзи в социальной сети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
15 июля, 07:18
 
ШоубизЛондонГордон РамзиВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала