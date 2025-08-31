https://ria.ru/20250831/ramzi-2038625256.html

Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль

Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль - РИА Новости, 31.08.2025

Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T09:22:00+03:00

2025-08-31T09:22:00+03:00

2025-08-31T09:48:00+03:00

шоубиз

лондон

гордон рамзи

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038627557_0:325:1080:933_1920x0_80_0_0_d1e5c75dab3d6e174641d1c163932114.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. "Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне - ред.) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи - ред.), спасибо", - написал Рамзи в социальной сети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лондон, гордон рамзи, великобритания