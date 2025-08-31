https://ria.ru/20250831/ramzi-2038625256.html
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
Известному шеф-повару Гордону Рамзи удалили опухоль
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. "Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне - ред.) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи - ред.), спасибо", - написал Рамзи в социальной сети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
