Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 31.08.2025
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Подробностей своего предупреждения Безуглая не привела.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
"Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Подробностей своего предупреждения Безуглая не привела.
