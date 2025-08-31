https://ria.ru/20250831/rada-2038713893.html
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Подробностей своего предупреждения Безуглая не привела.
