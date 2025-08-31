https://ria.ru/20250831/pvo-2038616021.html
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны.
2025-08-31T07:34:00+03:00
2025-08-31T07:34:00+03:00
2025-08-31T08:53:00+03:00
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает летательные аппараты противника.
2025
