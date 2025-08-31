Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 31.08.2025 (обновлено: 08:53 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/pvo-2038616021.html
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:34:00+03:00
2025-08-31T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
белгородская область
волгоградская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
белгородская область
волгоградская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3b205eed01a48d990959383701c3c8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, белгородская область, волгоградская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Волгоградская область, Ростовская область
ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над Россией

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
В частности:
Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьБрянская областьБелгородская областьВолгоградская областьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала