ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ

ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ

2025-08-31T07:34:00+03:00

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает летательные аппараты противника.

