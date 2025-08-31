https://ria.ru/20250831/pvo-2038612515.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.

