Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
2025-08-31T06:11:00+03:00
2025-08-31T06:11:00+03:00
2025-08-31T06:21:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.
