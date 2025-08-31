https://ria.ru/20250831/putin-2038713221.html
Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России
Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России - РИА Новости, 01.09.2025
Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про "изоляцию" России,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-08-31
2025-08-31T22:04:00+03:00
2025-09-01T08:20:00+03:00
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про "изоляцию" России, опубликовав в соцсети X видеоролик с саммита ШОС. На кадрах показано, как участники собираются собираются на совместное фотографирование и как затем некоторые из них пожимают руку президенту России Владимиру Путину."Изолированная" Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в подписи к публикации.Путин в воскресенье прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России
