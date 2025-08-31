Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России

Рейтинг@Mail.ru
22:04 31.08.2025 (обновлено: 08:20 01.09.2025)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про "изоляцию" России, опубликовав в соцсети X видеоролик с саммита ШОС. На кадрах показано, как участники собираются собираются на совместное фотографирование и как затем некоторые из них пожимают руку президенту России Владимиру Путину."Изолированная" Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в подписи к публикации.Путин в воскресенье прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про "изоляцию" России, опубликовав в соцсети X видеоролик с саммита ШОС.
На кадрах показано, как участники собираются собираются на совместное фотографирование и как затем некоторые из них пожимают руку президенту России Владимиру Путину.
"Изолированная" Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в подписи к публикации.
Путин в воскресенье прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Путин встретился с Си Цзиньпином, Пашиняном и Токаевым на полях саммита ШОС
Вчера, 18:42
 
Россия Китай США Кирилл Дмитриев Владимир Путин ШОС Российский фонд прямых инвестиций Политика
 
 
