Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.
