Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - РИА Новости, 31.08.2025
18:19 31.08.2025 (обновлено: 18:31 31.08.2025)
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
14 августа, 18:43
 
