https://ria.ru/20250831/putin-2038689378.html

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - РИА Новости, 31.08.2025

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T18:19:00+03:00

2025-08-31T18:19:00+03:00

2025-08-31T18:31:00+03:00

владимир путин

киргизия

россия

садыр жапаров

евразийский экономический союз

одкб

снг

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.

https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, киргизия, россия, садыр жапаров, евразийский экономический союз, одкб, снг, политика