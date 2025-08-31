https://ria.ru/20250831/putin-2038677932.html

Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС

Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T16:54:00+03:00

2025-08-31T16:54:00+03:00

2025-08-31T16:54:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

шос

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.

https://ria.ru/20250104/shos-1992462134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, шос, политика