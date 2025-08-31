https://ria.ru/20250831/putin-2038677932.html
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.
