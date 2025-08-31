Рейтинг@Mail.ru
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье.
Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе.
"Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.
