14:44 31.08.2025 (обновлено: 17:56 31.08.2025)
Журналисты обратили внимание на необычную деталь при прибытии Путина на ШОС
в мире
китай
россия
владимир путин
павел зарубин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина встретили "Калинкой-малинкой" на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости."Путин обратил внимание на китайских музыкантов", — в свою очередь, отметил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
в мире, китай, россия, владимир путин, павел зарубин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Журналисты обратили внимание на необычную деталь при прибытии Путина на ШОС

Путина на саммите ШОС встретили песней "Калинка-малинка"

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина встретили "Калинкой-малинкой" на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости.
"Путин обратил внимание на китайских музыкантов", — в свою очередь, отметил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
В миреКитайРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
