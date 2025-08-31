https://ria.ru/20250831/putin-2038660223.html
Журналисты обратили внимание на необычную деталь при прибытии Путина на ШОС
2025-08-31T14:44:00+03:00
2025-08-31T14:44:00+03:00
2025-08-31T17:56:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина встретили "Калинкой-малинкой" на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости."Путин обратил внимание на китайских музыкантов", — в свою очередь, отметил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
