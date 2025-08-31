Рейтинг@Mail.ru
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус
05:06 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус - РИА Новости, 31.08.2025
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус
авто
тяньцзинь
шос
китай
владимир путин
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч. Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.
авто, тяньцзинь, шос, китай, владимир путин, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Авто, Тяньцзинь, ШОС, Китай, Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус

Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус с китайскими номерами

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч.
Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом
АвтоТяньцзиньШОСКитайВладимир ПутинВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
