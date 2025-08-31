https://ria.ru/20250831/putin-2038608391.html
Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле Аурус
Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч. Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.
