Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч. Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.

