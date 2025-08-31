Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о подвиге стахановцев - РИА Новости, 31.08.2025
00:30 31.08.2025
Путин напомнил о подвиге стахановцев
Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли напомнил о подвиге бригады Алексея Стаханова, отметив, что легендарному рекорду... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли напомнил о подвиге бригады Алексея Стаханова, отметив, что легендарному рекорду по добыче угля за одну смену в этом году исполняется 90 лет. Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что шахтёры "всегда работают на совесть". "В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтёры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтёрским праздником", - сказал Путин. Глава государства напомнил, что праздник официально был утвержден через 12 лет после знаменитого подвига, но "вся страна уже отмечала его в последнее воскресенье августа". "Мы продолжаем эту славную традицию. И это прекрасный повод сказать сегодня в адрес шахтёров самые тёплые слова", - добавил президент.
