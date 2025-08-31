https://ria.ru/20250831/putin-2038596099.html
Путин выразил особую благодарность шахтерам Донбасса
Путин выразил особую благодарность шахтерам Донбасса
Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли выразил особую благодарность шахтерам Донбасса, которые в сложнейших условиях... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли выразил особую благодарность шахтерам Донбасса, которые в сложнейших условиях показывают своим трудом пример стойкости и надежности, также отметив результативный труд горняков Кузбасса. День шахтера отмечается в России в воскресенье. Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры "всегда работают на совесть". "Особые слова благодарности за результативный труд горнякам Кузбасса, где добывается более половины российского угля, и, конечно, шахтерам нашего героического Донбасса, которые работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности", - сказал Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
