Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 31.08.2025

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.

2025-08-31T00:03:00+03:00

2025-08-31T00:03:00+03:00

2025-08-31T00:10:00+03:00

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.День шахтера отмечается в России в воскресенье."Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование", - сказал Путин в своем видеообращении.Президент отметил, что данный праздник широко отмечают в эти дни во всех регионах России, где добывается уголь, чествуют тех, кто посвятил себя напряженному, крайне сложному и трудному шахтерскому делу."Вы, дорогие друзья, обладаете сильным, прямым характером, на вас всегда можно положиться, а ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение", - сказал глава государства.Он еще раз поздравил всех, кто трудится в регионах расположения угольных бассейнов: от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России."Желаю всем шахтерам, горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов", - добавил Путин.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

Дарья Буймова

